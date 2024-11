Téhéran qualifie de « sans précédent et choquante » l'intensité des violences israéliennes contre les femmes et les filles à Gaza

Selon l’IRNA, le diplomate iranien, réagissant aux évolutions, a écrit ce dimanche 24 novembre, sur son compte personnel X : « À l'occasion de la Journée internationale pour l'interdiction de la violence à l'égard des femmes, souvenons-nous des graves violences causées par plusieurs décennies d'occupation barbares et de génocide colonial, menées par Israël dans les territoires occupés de la Palestine. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a poursuivi : « Le niveau et l'intensité des violences contre les femmes et les filles à Gaza sont sans précédent et choquants.

L'année dernière, des dizaines de milliers de femmes et de filles palestiniennes ont été tuées ou blessées, et toutes les mères, les femmes et les filles de Gaza risquent de mourir de faim alors que la migration forcée y est la monnaie courante. « Le monde doit se lever pour défendre les femmes et les filles palestiniennes », a-t-il insisté dans son message.