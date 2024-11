Amère journée de Tel Aviv après les attaques incessantes du Hezbollah : 4 millions de sionistes ont fui vers les refuges

Selon le rapport du dimanche de l’IRNA, citant des médias palestiniens, le Hezbollah libanais a pris pour cible Tel-Aviv, au cœur de la Palestine occupée, avec des tirs de roquettes et cela à plusieurs reprises ce dimanche 24 novembre.

Reconnaissant ces attaques, les médias du régime sioniste ont fait état de plusieurs explosions massives sur la ville et ont déclaré : « Nous sommes à Tel-Aviv, pas à Beyrouth, et le Hezbollah libanais sait comment, quand et où viser ».

Réagissant, le journal sioniste Yediot Aharnot a annoncé qu'après le lancement d'une roquette depuis le Liban, la sonnette d'alarme avait été tirée au centre de la Palestine occupée (Israël).

Ce journal souligne également que suite au déclenchement de l'alarme dans le nord et le centre des territoires occupés, environ 4 millions de colons sionistes ont été contraints de fuir vers les abris.

Par ailleurs, des sources sionistes ont annoncé que depuis dimanche matin, plus de 200 missiles et roquettes ont été tirés depuis le Liban vers le nord et le centre des territoires occupés.

La chaîne 12 du régime sioniste a également annoncé qu'après que Tel-Aviv ait été pris pour cible d'une attaque de missile du Hezbollah, plusieurs fortes explosions ont été entendues dans la région.

L'armée sioniste a également admis qu'au cours de cette série d'attaques, une dizaine de roquettes avaient été tirées depuis le Liban vers le centre de la Palestine occupée.

Les médias sionistes ont également fait état des tirs réussis de roquettes du Hezbollah sur Tel-Aviv et des dégâts causés à la zone de « Beitah Takfa », toujours au centre de la Palestine occupée.

L'Organisation de Radiodiffusion israélienne a également annoncé qu'à la suite de l’attaque, les activités de l'aéroport Ben Gourion, à l'est de Tel Aviv, avaient été suspendues.

L'Organisation de Secours de l’Occupation a également signalé que plusieurs sionistes avaient été blessés dans la région de Bitah Takfa.

Toujours le dimanche matin, la Résistance musulmane du Liban a ciblé les zones autour de Tel-Aviv avec des tirs de roquettes.

Les médias de la Guerre de la Résistance libanaise ont également annoncé que les combattants du mouvement musulman ont pris pour cible samedi la base Gillot appartenant à l'unité de Renseignement militaire 8200 du régime sioniste dans la banlieue de Tel-Aviv et à 110 kilomètres de la frontière libanaise avec plusieurs missiles.

Au moins 3 670 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes au Liban au cours de l’année écoulée. 15 413 autres personnes ont été blessées, principalement des femmes et des enfants.

En réponse à l’agression en cours, le mouvement de résistance libanais Hezbollah a mené des centaines de frappes de représailles contre les territoires palestiniens occupés et les forces israéliennes qui tentaient d’avancer dans les zones du sud du Liban.

Le Hezbollah s’est engagé à poursuivre ses opérations de représailles jusqu’à ce que le régime israélien cesse son agression contre le Liban et Gaza. Le Hezbollah fait preuve d’une forte résistance face à l’agression israélienne contre le Liban.