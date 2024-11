L’Armée iranienne promet son soutien au Front de Résistance jusqu'au « déclin définitif » du régime sioniste

Le général de division Abdolrahim Moussavi,a déclaré dimanche lors d’une conférence des forces de la Mobilisation populaire du Comité de Secours de l'Imam Khomeini (Que sa demeure soit au Paradis) dixit: « Notre soutien au Front de Résistance et au peuple de Palestine et de Gaza est légal, humain, légitime, brave et révolutionnaire, et la volonté de la République islamique d’Iran est de soutenir l’option de la résistance et le développement militaire pour faire face à tout niveau de menace représenté par l’ennemie.

Soulignant que Washington est le principal responsable de la propagation de l'insécurité dans la région et de la perturbation de la sécurité, il a ajouté : « Ils n'ont plus aucun honneur et les preuves montrent que le régime d’Occupation sioniste ne verra pas les 25 prochaines années. »

Le commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran a ponctué : « Le mouvement antisioniste mondial s’est activé et progresse partout dans le monde et l’Occupation ne peut rien faire d'autre que le crime.