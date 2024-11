Nucléaire et questions régionales : réunion des vice-ministres iranien, français, britannique et allemand des A.E. prévue vendredi

S’exprimant aux micros des journalistes, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait état de la tenue d'une réunion des vice-ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni pour discuter des relations Irano-européennes dont et notamment le nucléaire, et des questions régionales et internationales le vendredi 29 novembre.

Faisant référence à la politique de principe de la République islamique d'Iran basée sur l'interaction et la coopération avec d'autres pays et fondée sur le respect mutuel, en empruntant la voie d'honneur, de sagesse et d'opportunité bénéfiques pour les intérêts nationaux, M.Baqaï a fait part de futurs pourparlers avec la troïka européenne dans le prolongement des entretiens menés tout récemment avec le trio en marge de la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

« Dans ce cycle de pourparlers, prévu suite aux rencontres à New York, une série de sujets et de questions phares régionales et internationales, y compris celles de la Palestine et du Liban, ainsi que le nucléaire, seront discutés ».