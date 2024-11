L'Afrique du Sud exige un cessez-le-feu immédiat en Palestine et au Liban

Le Département des relations internationales et de la coopération (DIRCO) de l'Afrique du sud publie une déclaration à l'occasion de la commémoration de la 47e Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien :

Le gouvernement sud-africain se joint à la communauté internationale pour commémorer la 47e Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien des Nations Unies, ainsi que pour renouveler l’engagement commun de l’Afrique du Sud en faveur d’une solution juste et durable à la question de Palestine.

La question de Palestine n’est toujours pas résolue après 75 ans. Elle reste au cœur des tensions au Moyen-Orient. À cet égard, cette occasion nous offre une occasion cruciale de réfléchir et de faire le point sur la situation critique du peuple palestinien.

L’Afrique du Sud reste résolue dans son engagement à continuer de renforcer le lien de solidarité, d’amitié et de coopération de longue date avec la Palestine et appelle la communauté internationale à œuvrer sans relâche pour l’instauration de la paix et à fournir un soutien humanitaire, économique et politique solide.

Fidèle au soutien de principe et de longue date que l'Afrique du Sud apporte au peuple palestinien, le Gouvernement sud-africain reste déterminé à soutenir les initiatives visant à recentrer l'ordre du jour international sur la Palestine. Dans le contexte de l'occupation illégale de la Palestine par Israël et des atrocités quotidiennes commises, l'Afrique du Sud réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat en Palestine et au Liban, et au lancement d'un processus politique pour assurer une paix juste et durable.

La communauté internationale doit œuvrer sans relâche pour aider le peuple palestinien à réaliser ses aspirations à la liberté, à la justice et à un État palestinien indépendant.