Conseiller d'Imam Khamenei : l’Iran continue de soutenir la Résistance

Ali Akbar Velayati lors d’une interview exclusive accordée au service politique étrangère d’IRNA a passé en revue la situation de l’axe de résistance dans la région :

: " Sur le champ de bataille, les mouvements confrontés à un conflit militaire contre le régime sioniste, comme le Hezbollah et le Hamas, même après le martyre de leurs dirigeants, continuent de mener la lutte sacrée avec une plus grande détermination."



Le secrétaire général du Forum mondial de l’éveil islamique a souligné : "Les Yéménites sont également forts contre l’Occident et leurs alliés régionaux, et en Irak, les Hachd al-Chaabi et d’autres groupes de résistance islamique mènent chaque jour des actions concrètes contre le régime sioniste."

Le conseiller du guide suprême pour les affaires internationales a déclaré : "La Syrie est également active, comme par le passé, en tant que maillon très important du front de résistance dans la lutte contre les sionistes."

« Dessinant une perspective stratégique du Moyen-Orient, l'ancien ministre iranien des Affaires étrangères ajoute ; "La scène internationale est à l'aube d'un changement important, dans la région de l'Asie occidentale. Le régime sioniste a mené une guerre contre le peuple opprimé de Palestine et de la région. Malgré les soutiens de ses défenseurs occidentaux, [Israël] s'est affaibli. Tôt ou tard, la vie politique de Netanyahou prendra fin. Certes, le front de résistance islamique sera vainqueur."