Les pourparlers entre l'Iran et les Européens seront fondés sur la sagesse, la dignité et le discernement

Fatemeh Mohadjerani a évoqué la réunion entre les diplomates iraniens et européens lors de sa conférence de presse de mardi et a déclaré : « La réunion des vice-ministres iraniens des Affaires étrangères aura lieu avec les trois pays européens ; France, Allemagne et Angleterre."

"Les entretiens se concentreront sur les questions bilatérales, régionales et internationales et sur la situation à Gaza et au Liban, selon la porte-parole de l'administration Pezeshkian.

Ces négociations se tiendront en tenant compte des trois principes de dignité, de sagesse et de discernement définis par le Guide suprême de la Révolution islamique.

L’Imam Khamenei, dans le cadre de ses discours depuis les années 1980, insiste sur le respect des trois principes pour la politique étrangère de la République islamique d’Iran ; la sagesse, la dignité et le discernement. Lors des pourparlers sur le JCPOA, les diplomates iraniens se sont basés sur ces thèmes pour conclure un accord avec les puissances mondiales sur le nucléaire iranien en 2015.

En particulier, le thème de discernement, fondée sur la jurisprudence islamique, peut offrir aux négociateurs de l’administration du président Pezeshkian une grande potentialité pour manœuvrer diplomatiquement dans le cas des désaccords entre Téhéran et les capitales européennes ou peut-être nord-américaines dans un futur proche.