Vaezi: l'approche du gouvernement Pezeshkian est de réduire les tensions avec l'Europe

Mahmoud Vaezi a annoncé vendredi dans un message à propos des négociations entre l'Iran et la Troïka européenne : La négociation est un levier diplomatique constructif et l'un des facteurs d'influence internationale des Etats pour atteindre leurs objectifs, et la plupart des pays accueillent favorablement le principe des pourparlers.



Le chef du bureau politique du Parti iranien de la modération et du développement a ajouté : Les pourparlers du 29 novembre entre l'Iran et la Troïka européenne peuvent constituer une étape efficace pour le 14e gouvernement [administration Pezeshkian] sur la voie du rétablissement des relations avec l'Union européenne.

Il a espéré que la Troïka européenne corrigerait ses positions non constructives du passé et agirait de manière constructive dans les négociations à venir en vue d'obtenir des résultats.

Selon Vaezi, ces pourparlers du 29 novembre peuvent commencer "les négociations nucléaires avec le groupe P5+1 pour lever les cruelles sanctions contre la nation iranienne.