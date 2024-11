Le Mouvement de la Résistance musulmane palestinienne, Hamas, réagissant dans un communiqué aux évolutions a ajouté : « Nous saluons le rôle central de la Résistance islamique libanaise dans le soutien à la bande de Gaza et à la résistance palestinienne. Nous saluons également les grands sacrifices du Hezbollah sous la direction du martyr Seyed Hassan Nasrallah. »

Le Hezbollah a détruit l'illusion du désarmement de la résistance, se félicite le Hamas

Le mouvement palestinien Hamas, exprimant par ailleurs sa gratitude à la nation et à la résistance libanaise pour avoir consenti de grands sacrifices en soutien à Gaza, a souligné que le Hezbollah et le peuple libanais avaient détruit les illusions de Netanyahu en imposant un cessez-le-feu à l'ennemi sioniste et sans avoir cédé à aucune des conditions des occupants.

Dans le cadre des réactions des groupes de résistance palestinienne au cessez-le-feu au Liban, le mouvement Hamas a publié une déclaration. « Nous saluons le rôle central de la résistance islamique libanaise dans le soutien à la bande de Gaza et à la résistance palestinienne et les grands sacrifices du Hezbollah et de ses dirigeants et à sa tête le martyr Seyyed Hassan Nasrallah », déclare le Hamas dans son communiqué.

Le Hamas a également salué la fermeté de la nation frère du Liban et sa solidarité constante avec la nation palestinienne face au régime d'occupation sioniste et à ses agressions barbares, sollicitant auprès de Dieu Tout-Puissant qu’Il protège le Liban et sa nation de tout mal.

« L'acceptation de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban par l'ennemi sioniste, sans imposer aucune de ses conditions, constitue une étape importante pour détruire les illusions de Netanyahu de remodeler le Moyen-Orient par la force, ainsi que pour détruire ses illusions sur la défaite des forces de résistance ou de leur désarmement », ajoute le communiqué du Hamas.

Le communiqué souligne que cet accord de cessez-le-feu n'aurait pas été possible sans la fermeté de la résistance et le soutien du peuple et s’est dit confiant dans le soutien continu de l'axe de la résistance à la nation palestinienne et à sa lutte par tous les moyens possibles.

« Alors que le Hamas suit la voie d'un accord de cessez-le-feu au Liban, nous déclarons notre engagement à coopérer avec tout effort visant à un cessez-le-feu à Gaza. Nous continuons de chercher à mettre fin à l'agression de l'ennemi contre notre nation à Gaza conformément au cadre de l'accord national palestinien. Cela signifie l’instauration d'un cessez-le-feu complet, le retrait des forces d'occupation de la bande de Gaza, le retour des réfugiés dans leurs régions et un accord réel et global pour l'échange de prisonniers », explique par ailleurs le communiqué.

Le Hamas se dit fier de l’époque de la fermeté, de la stabilité et de la gloire que la nation palestinienne a réalisée dans la bande de Gaza depuis plus d'un an, en saluant ceux qui écrivent des pages brillantes de l'histoire avec leur sang et leurs sacrifices. « Nous soulignons encore une fois que nous restons aux côtés de notre nation dans la défense du territoire et contre les complots de l'ennemi, et que nous sommes fidèles à notre promesse jusqu'à ce que l'agression de l'ennemi cesse », a martelé la résistance palestinienne.

Les communiqué appelle par ailleurs les pays arabo-musulmans et tous les peuples libres du monde à prendre des mesures sérieuses pour faire pression sur Washington et le régime d'occupation sioniste afin qu'ils mettent fin à leur agression brutale contre la nation palestinienne et à la guerre génocidaire dans la bande de Gaza.

Le Hamas a souligné que la nation palestinienne et sa courageuse résistance continueraient à adhérer à leurs principes nationaux et à leurs droits légitimes et à défendre leur terre et leurs lieux saints. « La lutte se poursuivra jusqu’à ce que le régime occupant soit vaincu et détruit et que l’État indépendant de Palestine soit formé avec la noble Qods comme capitale », a ponctué le Hamas.