Des Israéliens rassemblés pour exiger un cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Des centaines de manifestants ont défilé mercredi soir pour contraindre le gouvernement de Benjamin Netanyahu à conclure un accord pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ils ont également exigé un accord d'échange de prisonniers avec le Hamas.

D'autre part, un groupe de sionistes a protesté contre l'établissement d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en manifestant devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv, qualifiant cette décision de défaite humiliante pour les dirigeants du régime.

Selon les médias, les manifestations sionistes à Jérusalem occupée ont dégénéré en affrontement entre les manifestants et la police et la police du régime sioniste a arrêté un certain nombre de manifestants.