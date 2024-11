Le cessez-le-feu est conclu entre le Hezbollah et Israël après que Tel-Aviv a reçu des coups douloureux (analyste politique turc)

Dans une déclaration exclusive à l'Agence Shihab, Oglu a ajouté que le régime israélien, un État nucléaire soutenu par l'Occident, a reçu des coups douloureux de la part du Hezbollah.

« Je pense que les deux parties respecteront l'accord de cessez-le-feu en raison de considérations différentes pour chaque partie, et la région, après une année entière de cette guerre, a commencé à faire pression pour y mettre fin en raison de l'état d'épuisement et des dommages économiques importants, en plus de la pression mondiale dans la même direction », a-t-il déclaré.

Oglu a souligné que le régime israélien ne sera pas en mesure d'ajouter des réalisations dans sa guerre contre le Liban, et veut échapper à une bataille d'attrition qui pourrait l'amener à augmenter ses pertes, en particulier du côté terrestre des forces israéliennes.

En ce qui concerne le rôle de la Turquie dans l'accord d'échange de prisonniers avec le Hamas à Gaza, M. Oglu a souligné que la Turquie aura un rôle à jouer dans cet accord, en plus des rôles égyptien, qatari et américain, car c'est un pays qui a un poids militaire et politique dans la région, et qui accueille également des dirigeants du Hamas sur son sol.

Il a souligné que les déclarations de Netanyahou visant à éliminer le Hamas sont irréalistes et qu'il en est conscient, car c'est le parti avec lequel il négociera et conclura l'accord et les garanties qui en découleront, et le Hamas fait partie du peuple palestinien et bénéficie d'un grand soutien dans la rue arabe et islamique, et même de la part des pôles politiques internationaux.