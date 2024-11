L'établissement de la trêve entre le Liban et Israël ne signifie pas que les actions de soutien aux Palestiniens seront interrompues (secrétaire du Conseil politique suprême du Yémen)

Dans une interview accordée à l'IRNA, jeudi, le secrétaire du Conseil politique suprême du Yémen, le Dr Yasser Al-Houri a confirmé que son pays resterait fidèle à son engagement de soutenir les Palestiniens, même après le récent cessez-le-feu sur le front libanais.

L'établissement de la trêve entre le Liban et Israël ne signifie pas que les actions de soutien aux Palestiniens seront interrompues, a déclaré M. al-Houri à.

Il a exprimé l'espoir qu'un cessez-le-feu soit également établi dans la bande de Gaza si la trêve au Liban est maintenue. Si cela ne se produit pas, le monde islamique et le Front de résistance ne cesseront pas de soutenir le peuple palestinien.

Le Front de résistance continuera à affronter l'ennemi et changera de tactique en fonction de l'évolution de la situation politique et du terrain, a expliqué le responsable yéménite.

Les pays de l'axe de la résistance, notamment la Palestine, l'Iran, la Syrie, l'Irak, le Yémen et le Liban, ont consacré d'éminents martyrs à leurs causes, a déclaré M. al-Houri. Les ennemis doivent comprendre qu'il est désormais impossible de créer des divisions entre ces pays, a-t-il ajouté.

Selon le secrétaire du Conseil politique suprême du Yémen, le martyre et les blessures de centaines de résistants et de civils après l'explosion d'appareils de communication, l'assassinat du chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, et des principaux commandants du mouvement n'ont pas réussi à mettre le Liban et la résistance à genoux.

Ce que le Hezbollah a obtenu, malgré tous les coûts élevés qu'il a payés, est une victoire précieuse, estime Yasser Al-Houri.