Le cessez-le-feu sur le front libanais est une défaite humiliante pour le régime sioniste (commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique)

Le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général de division Hossein Salami, a publié un message félicitant le secrétaire général de la Résistance islamique au Liban (Hezbollah), le cheikh Naim Qassem, tôt ce jeudi.

Faisant référence au cessez-le-feu mis en œuvre mercredi matin, le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que la mise en œuvre de l'accord avait entraîné une « défaite stratégique et humiliante » pour l'occupation israélienne.

M. Salami a déclaré que le Hezbollah avait été en mesure de mettre en échec les « objectifs diaboliques du régime israélien sur le front nord », imposant de fait un cessez-le-feu au régime occupant.

« À Votre Excellence, au noble gouvernement et à la nation libanaise, en particulier aux guerriers zélés et courageux, je félicite le Hezbollah héroïque », a-t-il déclaré.

Le général Salami a souligné que cette brillante victoire représente un grand événement dans l'histoire de la nation islamique d'Asie occidentale dans la lutte contre le sionisme.

Il a ajouté que l'acceptation du cessez-le-feu par les sionistes, précisément sous les attaques de missiles du Hezbollah et le ciblage des bases stratégiques et des cibles de l'ennemi sioniste dans les territoires occupés, contenait des leçons et des enseignements, en particulier pour les protecteurs du gang sioniste criminel et du chien enragé des Etats-Unis dans la région, et confirme que le régime sioniste est vouée à la disparition.

Le commandant en chef des gardiens de la révolution a salué la patience et la résistance remarquables et historiques de l'honorable peuple libanais et a salué la mémoire des martyrs Sayyed Hassan Nasrallah, Sayyed Hashim Safieddine et d'autres dirigeants du Hezbollah qui font partie de la constellation des martyrs de la cause palestinienne et de la libération d'Al-Quds Al-Sharif.

Grâce à Dieu et avec le soutien du peuple iranien conscient, nous soutenons la résistance islamique en Palestine et au Liban, et nous ne ménagerons aucun effort à cet égard, a assuré le commandant du CGRI.