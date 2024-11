L’Iran pourrait mettre fin à l'interdiction de posséder des armes nucléaires si les sanctions sont réimposées (ministre iranien des affaires étrangères)

Seyed Abbas Araghchi, à Lisbonne a décrit la réunion entre les négociateurs iraniens et européens à Genève vendredi, comme une séance de remue-méninges pour voir s'il y avait un moyen de sortir de l'impasse. Il a admis qu'il était pessimiste quant à cette réunion, déclarant qu'il n'était pas sûr que l'Iran s'adresse à la bonne partie.

Selon le ministre des affaires étrangères iranien, le débat sur le nucléaire en Iran risque de s'orienter vers la possession de ses propres armes si l'Occident met à exécution sa menace de réimposer toutes les sanctions de l'ONU.

L'Iran a déjà la capacité et les connaissances nécessaires pour créer des armes nucléaires, mais il a déclaré qu'elles ne faisaient pas partie de sa stratégie de sécurité, a précisé Araghchi.

Suite à l’adoption de la résolution du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) contre l’Iran, ce dernier a décidé d'introduire des milliers de nouvelles machines très perfectionnées dans le système. Et maintenant, ils ont commencé à les alimenter en gaz. C'est donc le résultat de leur pression, a ajouté Araghchi.

Araghchi a toutefois déclaré que l'Iran restait dans les limites du traité de non-prolifération nucléaire et qu'il cherchait toujours à coopérer. « Nous n'avons pas l'intention d'aller au-delà de 60 % pour le moment, et c'est notre détermination actuelle », a-t-il déclaré. « Je voudrais insister à nouveau sur le fait que nous avons choisi la voie de la coopération afin de parvenir à une résolution digne de ce nom de ce problème.

Il a également déclaré que l'Iran n'avait pas fourni de missiles balistiques à la Russie, mais qu'il était légitime que Téhéran coopère avec Moscou sur le plan militaire, même si l'Iran soutenait l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

« Le Hezbollah et d'autres groupes ne sont pas nos mandataires », a déclaré le ministre iranien. « Nous ne les soutenons qu'en tant qu'amis, et nous n'avons donc jamais dicté notre conduite au Hezbollah ou à tout autre groupe de résistance dans la région. Ils décident par eux-mêmes et appliquent leurs décisions par eux-mêmes ».

Un cessez-le-feu avec le Hamas serait une défaite totale pour les Israéliens, a-t-il déclaré. « Ils sont allés là-bas pour détruire le Hamas, et maintenant ils doivent passer un accord avec le Hamas, ce qui signifie qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Un cessez-le-feu à Gaza est donc devenu une question très compliquée », a souligné le chef de la diplomatie iranienne.