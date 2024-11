L'Iran met en garde contre la réactivation des groupes terroristes takfiri en Syrie

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, condamnant fermement toutes les formes de terrorisme, a déclaré jeudi que Téhéran considérait la réactivation des groupes terroristes en Syrie comme faisant partie d'un plan diabolique d'Israël et des États-Unis visant à déstabiliser l'Asie de l'Ouest. Il a souligné la nécessité d'une vigilance et d'une coordination entre les pays de la région, en particulier les voisins de la Syrie, pour déjouer ce dangereux complot.

Le diplomate iranien a également évoqué la responsabilité de la communauté internationale dans la prévention et la lutte contre le phénomène inquiétant du terrorisme et a prévenu que tout retard dans la lutte contre les terroristes en Syrie plongerait la région dans un nouveau cycle d'insécurité et d'instabilité.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a salué la mémoire des moudjahidines qui ont sacrifié leur vie au cours des 14 dernières années pour défendre la sécurité et la dignité humaine des peuples de la région contre le terrorisme takfiri et a présenté ses félicitations et ses condoléances pour le martyre du général de brigade Keyomart (Hashem) Pourhashemi, un conseiller militaire iranien de haut rang qui est tombé en martyr en affrontant les groupes terroristes dans les faubourgs d'Alep.

Il a souligné que la République islamique d'Iran continuait à soutenir le gouvernement et le peuple syriens dans leur lutte décisive contre les groupes terroristes et dans le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le pays.