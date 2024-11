Le Hezbollah est plus fort après le martyre de Sayyed Hassan Nasrallah (général Salami)

Dans le discours qu'il a prononcé jeudi soir lors d'un forum organisé à la mémoire des 24 000 martyrs de la province d'Ispahan, le général de division Salami a déclaré : « Le Hezbollah est devenu plus fort que jamais. Le régime sioniste usurpateur avait un plan stratégique pour éliminer le Hezbollah et imaginait qu'en assassinant les dirigeants du Hezbollah, il serait en mesure d'atteindre cet objectif. Tant que le Hezbollah sera présent dans l'arène, le régime sioniste ne pourra pas s'imaginer un avenir prometteur ».

Le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne étaient des soutiens politiques et économiques, des alliés et des partisans du régime sioniste, et ces soutiens sont devenus des médiateurs du cessez-le-feu.

Après le martyre de Sayyed Hassan Nasrallah, le Hezbollah est devenu plus fort qu'avant et a imposé sa volonté à l'ennemi, a ajouté Salami.

Le général de division Salami a souligné que Hassan Nasrallah restera à jamais une source d'inspiration pour le Hezbollah, et que ces forces islamiques sont si fortes qu'elles peuvent se reconstruire après les coups durs portés par l'ennemi.

Le commandant en chef des gardiens de la révolution a noté que la résistance et la patience des peuples du Liban et de Gaza avait porté leurs fruits et changé les équations.

Le régime sioniste sera bientôt contraint d'accepter de mettre fin à la guerre de Gaza, a souligné le général.

Le Hezbollah est la fierté du monde islamique et du monde arabe, et nous resterons dans l'arène jusqu'à la fin pour réaliser les nobles aspirations du peuple iranien et les objectifs de notre cher Imam et l’ayatollah Khamenei, a conclu le commandant en chef iranien.