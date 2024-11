Après 400 jours et le massacre de 44 000 personnes en Palestine, la Cour pénale internationale a finalement émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, Premier ministre, et Yoav Galant, ancien ministre de la Défense d'Israël. Un mandat qui, selon le Guide suprême de l'Iran, n'est pas suffisant et devrait être transformé en peine de mort en raison des crimes de guerre commis.