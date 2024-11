Réactivation des terroristes : les évolutions en Syrie sont dans le cadre des velléités américano-sionistes visant à perturber la sécurité de la région (Araghchi)

Seyyed Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, s'est entretenu et échangé des opinions sur les dernières évolutions au Liban après l'établissement du cessez-le-feu au Liban imploré par le cabinet de guerre israélien, lors d'un entretien téléphonique, mardi 28 novembre, avec Abdullah Bouhabib, ministre libanais des Affaires étrangères.

Lors de l’entretien, Araghchi a salué l'accord conclu pour un cessez-le-feu avant de considérer, ce « succès » comme le fruit de l’« endurance indescriptible de la nation et des efforts des combattants de la Résistance libanaise sur le terrain ainsi que de l’action et du tact politique de M. Nabih Berri, président du Parlement et du gouvernement du Liban.

Le plus haut diplomate iranien a réitéré à cette occasion sur la position « ferme » de la République Islamique d'Iran, en soutenant le gouvernement, la nation, l'armée et la Résistance libanais.

Evoquant l’antécédent du régime israélien connu pour sa mauvaise foi et son non-respect des accords et ententes, le chef de la diplomatie a souligné la nécessité d'une vigilance et d'une prudence sérieuses au Liban envers les évolutions.

Le chef de l’appareil diplomatique a poursuivi en faisant référence aux développements de ces derniers jours en Syrie et à la réactivation des groupes terroristes takfiris, et a considéré ces événements comme une conspiration américano-sioniste visant à perturber la stabilité et la sécurité de la région après les échecs subis par le régime sioniste face à Résistance.

Il a souligné la nécessité de lutter efficacement contre le sinistre fléau du terrorisme.

Pour sa part, le ministre libanais des Affaires étrangères, tout en remerciant l’appel, a partagé avec son interlocuteur, les dernières évolutions au Liban après l'établissement du cessez-le-feu.

Il a remercié la République islamique d’Iran pour sa solidarité et son soutien « constant » au Liban.