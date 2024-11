Leader d’Ansarallah : les attaques contre le Liban et le Hezbollah ont réalisé avec un large soutien américain

Téhéran-IRNA- Le chef du mouvement Ansarallah du Yémen, faisant référence au cessez-le-feu entre le Liban et le régime sioniste et à la victoire de la Résistance, a déclaré : « Dieu a accordé une autre grande et très importante victoire historique sur l'ennemi israélien afin que cette réalisation puisse être ajouté au palmarès des grandes et importantes victoires. »

Seyyed Abdul Malik al-Houthi, le Leader du mouvement Ansarallah au Yémen, a annoncé jeudi soir 28 novembre dans un discours que la victoire à cette étape critique et importante de la confrontation contre l'ennemi israélien venait de Dieu, après l'agression du régime d'occupation dans une offensive sans précédent contre Le Liban et le Hezbollah ont été menés sous le large soutien américain. Il a précisé que les Américains restent complices des crimes perpétrés par l'ennemi sioniste dont le paroxysme était le grand soutien qu'ils lui ont apporté dans l'agression contre le Liban. Seyyed al-Houthi a noté : « L'ennemi, qui cherchait vainement à changer la donne politique du Liban en sa faveur en comptant sur la campagne de soutien des Américains, en provoquant des conflits internes et en faisant pression sur les partis libanais pour qu'ils apportent des changements au service des velléités sionistes, n'a pas réussi à atteindre l’objectif. » « Les frappes menées par le Hezbollah dimanche (avant le rétablissement du cessez-le-feu) sur Tel-Aviv avec ses missiles et ses drones est la preuve de la puissance du mouvement de la Résistance libanais et du Liban », se félicite le chef d'Ansarallah du Yémen.