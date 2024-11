Les Etats membres de l’UE ont l'obligation d'exécuter le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de Netanyahu (Porte-parole)

Déclarant que tous les États membres de l'UE ont l’obligation d’exécuter le mandat d'arrêt à l’encontre de Netanyahu, Stano a déclaré : « Les membres de cette union sont fermement engagés en faveur de la justice pénale internationale et de la lutte contre l'impunité. »

Il a en outre noté que l'Union européenne soutient la Cour pénale internationale et les principes contenus dans le Statut de Rome sur lequel cette Cour a été fondée.

Le porte-parole en chef de l'Union européenne a également souligné le soutien de l'Union au principe d'indépendance et d'impartialité de la Cour pénale internationale, ajoutant : « La mission de cette cour est de poursuivre les crimes les plus graves sur la base du droit international, et tous les États membres de l'Union européenne qui ont ratifié le Statut de Rome ont l’obligation d'exécuter les mandats d'arrêt émis par la Cour.

La semaine dernière, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu et de son ancien ministre des Affaires militaires, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés dans la Bande de Gaza, où plus de 44 000 personnes ont été tuées depuis le mois d'octobre 2023.

Avant d'être démis de ses fonctions au début du mois, Gallant a été à la tête des persécutions menées dans le cadre de la campagne génocidaire en cours.