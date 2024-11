L'Iran et trois pays européens ont convenu de poursuivre les négociations diplomatiques

Kazem Gharibabadi a écrit sur sa page du réseau social X le vendredi 29 novembre : « Une nouvelle série de pourparlers a eu lieu avec les dirigeants politiques de France, d'Allemagne et d'Angleterre. Les derniers développements bilatéraux, régionaux et internationaux, dont et notamment les questions liées au nucléaire et à la levée des sanctions, ont été discutés et évalués.

« Nous sommes fermement engagés à défendre les intérêts de notre peuple. Nous sommes pour le dialogue et de l'interaction. Il a été convenu que les négociations diplomatiques se poursuivraient dans un avenir proche », a fait valoir le diplomate.