Amiral Sayyari : l'Iran a la capacité de construire des destroyers, des lance-missiles et des sous-marins

L'amiral Habibollah Sayyari, dans son discours avant les prières du vendredi à Mashhad, a ajouté : « Tous les équipements de la marine du pays sont indigènes et nous sommes à la pointe de la technologie de fabrication d'équipements navals ».

Il a poursuivi : « Aujourd'hui, la sécurité est pleinement établie dans l'espace maritime du pays avec des équipements locaux et nationaux, et la voie de développement orientée vers la mer est sûre dans tout l'espace maritime du pays, et la sécurité est également établie sur terre, dans le ciel et dans tous les domaines et tous endroits du pays. »

Le coordinateur adjoint de l'armée de la République islamique d'Iran a indiqué : « La sécurité des échanges maritimes est établie et nous avons protégé plus de 6 000 navires contre les pirates, et notre diplomatie maritime est également au meilleur niveau et satisfaisante. »