Le Hamas appelle la communauté internationale à briser le siège du nord de la bande de Gaza

Le Hamas a déclaré que l'armée de l'ennemi sioniste avait commis un nouveau crime en prenant pour cible les maisons des familles Ahmad et Al-Baba à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, tuant environ soixante-dix martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes.

« L'ennemi sioniste poursuit sa guerre brutale d'anéantissement dans le nord de la bande de Gaza, qu'il a entamée il y a cinquante-deux jours, en imposant un blocus criminel, empêchant totalement l'entrée des produits essentiels à la vie, notamment la nourriture, l'eau et les médicaments. Il prend pour cible des civils non armés et des installations civiles, en particulier des hôpitaux, tuant des médecins, du personnel paramédical et des membres de la protection civile, et empêchant l'accès des blessés à l'aide, dans le cadre du crime de nettoyage ethnique le plus odieux de l'histoire moderne ».

Le Hamas a appelé la communauté internationale, les Nations unies et leurs institutions à briser le siège du nord de la bande de Gaza, à faire venir des équipes de secours, d'ambulance et de sauvetage, et à mettre fin à la campagne d'extermination systématique menée par l'armée d'occupation sioniste et les criminels de guerre parmi les dirigeants de l'occupation contre les civils non armés, y compris les massacres brutaux, le nettoyage ethnique et un processus de famine criminel systématique qui a été prouvé par les rapports des institutions de l'ONU.