Maroc : manifestations dans 48 villes pour soutenir Gaza contre le génocide israélien

« Les Marocains ont participé vendredi à 105 manifestations dans 48 villes pour soutenir les Palestiniens et dénoncer le massacre commis contre la population de Gaza et le soutien des Etats-Unis à Israël », a indiqué la Commission marocaine pour la promotion des causes de la Oumma dans un communiqué, a rapporté l’agence Anadolu.

Selon le communiqué, les manifestations se sont déroulées sous le slogan : « Nous tous pour arrêter le génocide à Gaza », au cours desquelles des drapeaux palestiniens et des keffiehs ont été hissés.

Parmi les villes qui ont connu des manifestations, citons Ait Melloul (centre), Chaoun, Tétouan, Fès, Meknès, Al-Hoceima (nord), Casablanca et Al-Jadida (ouest), Berkane, Aklim, Ahfir et Oujda (est).

Depuis plus d'un an, de nombreuses villes marocaines, en particulier la capitale Rabat, sont le théâtre de manifestations de solidarité avec la bande de Gaza, dont les participants exigent la fin du génocide israélien, la levée du siège, l'acheminement de l'aide humanitaire et la fin de l'accord de normalisation avec Tel-Aviv.