Les événements de la dernière décennie à Alep ne se répéteront pas (l'ambassadeur d'Iran au Liban)

Amani a déclaré, vendredi, à propos du cessez-le-feu entre le Liban et le régime sioniste, que le Liban n'avait jamais envoyé d'émissaire aux Etats-Unis pour demander aux Américains de forcer le régime israélien à accepter un cessez-le-feu.

Trois jours avant le cessez-le-feu, alors que les responsables sionistes affirmaient avoir pratiquement détruit la capacité de missiles du Hezbollah, ce dernier a tiré 200 roquettes en direction de Tel-Aviv et du nord de la Palestine occupée. Ce fut une journée très amère pour les sionistes, et c'est peut-être ce qui les a poussés à accepter le cessez-le-feu. En fait, si nous examinons la composition de la scène, nous constatons que les sionistes avaient besoin d'un cessez-le-feu, a ajouté le diplomate iranien.

En réponse à une question sur la possibilité que le cessez-le-feu au Liban conduise à un cessez-le-feu à Gaza, il a déclaré : En regardant ce que disent les Américains, en particulier les déclarations de Trump sur la nécessité de mettre fin à cette guerre, il semble que de nouveaux développements soient en cours.

Amani a expliqué que ces développements ne sont pas dus à la force du régime sioniste, mais plutôt à son incapacité à payer davantage de coûts. L'un des problèmes que rencontre Netanyahou pour accepter un cessez-le-feu est la présence de deux membres extrémistes au sein de son gouvernement qui menacent de quitter le gouvernement si un accord est accepté par Netanyahou, et leur départ pourrait entraîner la chute du gouvernement. D'autre part, cette question est soulevée au sein de l'opinion publique israélienne et par les Américains : à quoi bon poursuivre la guerre, puisque ces attaques n'ont pas porté leurs fruits et n'ont atteint aucun objectif pour le régime sioniste.

Il semble que les sionistes devront accepter des conditions similaires avec le Hamas dans un avenir proche, a ajouté l’ambassadeur d'Iran au Liban et a poursuivi : « Le régime sioniste a subi des défaites successives au cours des 45 dernières années, y compris les événements de 1996, 2000, 2006 et la guerre des 22 jours. Ce régime est en réel déclin ».

En ce qui concerne les récents développements en Syrie et les nouvelles contradictoires diffusées sur les progrès des groupes terroristes en Syrie, il a déclaré : Nous devons nous rappeler qu'il y a une cyber-armée derrière ces événements, car il y a des rumeurs dans le cyberespace selon lesquelles les terroristes ont pris le contrôle d'Alep, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas.

L'ambassadeur d'Iran au Liban a noté que les groupes terroristes en Syrie pensaient que le Front de résistance et le Hezbollah avaient été affaiblis après les récents développements. Nous sommes témoins de la coopération des Etats-Unis avec ces groupes terroristes. Ces dernières années, Washington a fourni de nouvelles armes à ces groupes et la frontière turque leur a été ouverte. Aujourd'hui, l'armée syrienne s'est engagée dans une confrontation directe avec ces groupes et a réussi à les arrêter dans une certaine mesure.

S'ils pensent pouvoir répéter les événements du début des années 2000 à Alep, ils se trompent. Le gouvernement syrien est aujourd'hui plus fort, le gouvernement russe est plus déterminé à défendre la Syrie, et le Front de résistance et l'Iran soutiennent le gouvernement et le peuple syriens, estime le diplomate iranien.

C’est à la demande du gouvernement syrien que nous avons une présence militaire consultative dans ce pays, a souligné l’ambassadeur d’Iran.