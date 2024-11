Secrétaire général du Hezbollah : Israël a échoué sur tous les fronts malgré le soutien des Etats-Unis

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a ajouté : « Nous avons dit à plusieurs reprises que nous ne recherchons pas la guerre et que notre objectif est de soutenir Gaza, et si la guerre nous est imposée, nous y sommes prêts. »

Soulignant que « 61 % des Israéliens ont reconnu que le régime sioniste n'a pas gagné la guerre », le chef du Hezbollah insiste que "La défaite entoure l'ennemi de tous côtés."

Cheikh Naim Ghassem a remercié la République islamique d'Iran, la Syrie, le Yémen et l'Irak pour leurs soutiens lors de l'agression sioniste contre le Liban et a déclaré : Notre soutien à la Palestine ne s'arrêtera pas et se poursuivra de manières différentes et appropriées.