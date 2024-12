Araghchi: les agissements des terroristes en Syrie font partie du plan américano-sioniste visant à déstabiliser la région

Seyyed Abbas Araghchi a discuté des questions régionales et internationales les plus importantes, notamment des récents développements en Syrie, lors d'un entretien téléphonique ce samedi après-midi 30 novembre avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Au cours de la conversation, les deux parties, tout en réitérant sur le soutien « ferme » de Téhéran et de Moscou à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi qu’au gouvernement et à l'armée du pays, dans la lutte contre les groupes terroristes, ont développé la crise, en tant que pays amis de Damas et dans le cadre du processus d'Astana.

Ils ont souligné la nécessité d'une coordination entre la République islamique d'Iran, la Russie et la Turquie, trois pays garants de la paix et de la stabilité en Syrie dans le cadre du processus d’Astana, et l’ont jugé « nécessaire ».

Rappelant la responsabilité de la communauté internationale face au sinistre fléau du terrorisme, le ministre iranien des Affaires étrangères a considéré les récents agissements de groupes terroristes en Syrie comme faisant partie du plan du régime d’Occupation sioniste et des États-Unis pour déstabiliser le pays arabe qui fait aussi partie de l’axe de la Résistance dans la région d'Asie occidentale.

Ils ont souligné la nécessité d'une vigilance et d'une coordination autant que possible entre l'Iran, la Russie et les pays de la région.

Il a souligné que les pays de la région, en particulier les voisins de la Syrie, doivent agir pour neutraliser cette dangereuse conspiration et faire face aux actions des terroristes en Syrie et dans la région.

Le ministre russe des Affaires étrangères, tout en partageant avec son homologue iranien, son évaluation sur les récents développements en Syrie, a estimé nécessaire la coordination de toutes les parties dans la lutte contre le terrorisme ainsi que la poursuite des consultations étroites entre les deux pays.