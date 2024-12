Hamas : la Cisjordanie peut porter un coup au régime d’Occupation d’Israël

Le mouvement Hamas a souligné que l'attaque contre les villes de Cisjordanie et l'arrestation et le passage à tabac de citoyens palestiniens constituent une tentative désespérée du régime sioniste pour décourager les Palestiniens de résister et de défendre leurs droits et leurs terres.

Le Hamas a ajouté : « La population de Cisjordanie continuera à lutter contre le régime occupant, à mener des opérations sans précédent et à soutenir ses frères de la bande de Gaza. »

« La Cisjordanie dispose d'importantes réserves révolutionnaires capables de frapper le régime d’Occupation et les colons qui détruisent les maisons et les propriétés des citoyens », a averti le Hamas.

Le mouvement de la Résistance palestinien a également appelé la jeunesse révolutionnaire de Cisjordanie à prendre les armes pour affronter le régime occupant et leur a demandé de ne pas permettre aux colons, de trouver seuls les villageois et les agriculteurs palestiniens et les harceler.