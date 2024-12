Gaza : martyre de 44 mille 382 Palestiniens en 421 jours d'agression israélienne

Dans le communiqué du ministère palestinien de la Santé, publié le 421e jour de la guerre, il est indiqué : « Au cours des dernières 24 heures, l'armée sioniste a commis quatre crimes dans la bande de Gaza, tuant 19 Palestiniens et en blessant 72 autres. »

En incluant ces martyrs et blessés, depuis le début de la campagne génocidaire du régime d’Occupation sioniste contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023, 44 382 Palestiniens ont été tués en martyr et 105 142 autres blessés, majoritairement des femmes et des enfants, ajoute le ministère dans sa déclaration.

La réponse humanitaire à Gaza : un échec total

La situation humanitaire dans la bande de Gaza est devenue désastreuse, avec des niveaux de faim et de souffrance alarmants.

Selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, le territoire palestinien, assiégé par Israël, subit une campagne génocidaire qui exacerbe les conditions de vie des habitants.

Les autorités de Gaza ont vivement critiqué l'inefficacité des organisations humanitaires à répondre aux besoins urgents des Gazaouis.

Le gouvernement dénonce le fait que des agences comme le Programme alimentaire mondial n'ont pas fourni de farine aux familles qui se pressent devant les boulangeries, illustrant ainsi l'ampleur de la crise.

Cette situation est perçue comme une stratégie délibérée d'Israël, qui utilise la famine comme une arme contre la population, en ciblant particulièrement les femmes et les enfants, depuis le début des hostilités il y a 420 jours.

Cette déclaration alarmante fait suite à un incident tragique survenu à Deir al-Balah, où un enfant et deux femmes ont perdu la vie dans une bousculade devant une boulangerie.

La vie des nouveau-nés en danger à Gaza, selon l'UNICEF

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a affiché une vive inquiétude face aux incessantes frappes aériennes israéliennes sur les hôpitaux de la bande de Gaza.

Les attaques menacent la vie des nouveau-nés et l'organisation demande l'arrêt urgent de ces frappes militaires.

Cet appel à la cessation des hostilités fait suite à la tragique mort d'un bébé de trois semaines, né prématurément, qui a succombé à une pneumonie.

L'UNICEF a souligné que la mort du nourrisson était directement liée aux bombardements qui ont gravement entravé l'accès aux soins intensifs néonatals nécessaires à la survie de l'enfant. Les hôpitaux, déjà sous pression, ont été la cible de frappes incessantes, rendant difficile la fourniture de soins médicaux adéquats dans un contexte de guerre prolongée.

Parallèlement, l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, a révélé que près de quatre mille bébés devraient naître à Gaza dans le mois à venir, alors que plus d'un million d'enfants souffrent de malnutrition.

La destruction des infrastructures médicales, avec 34 hôpitaux hors service, exacerbe une crise humanitaire déjà désastreuse. Les appels à la paix et à la protection des civils se multiplient, mais la réalité sur le terrain reste tragiquement préoccupante.