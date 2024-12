Président du Parlement iranien : la violation du cessez-le-feu par le régime sioniste ne devrait pas devenir une chose normale

Samedi 30 novembre, lors d'un entretien téléphonique avec le président du Parlement libanais, Mohammad Bagher Qalibaf, tout en exprimant sa satisfaction quant à la cessation de la guerre au Liban, a déclaré : La République islamique d'Iran soutient le gouvernement, le parlement, le peuple et le la Résistance du Liban et ses décisions. »

Il a souligné les actions du régime d’Occupation sioniste en violation du cessez-le-feu et a ajouté : « Il faut veiller à ce que la violation de cet accord par eux ne devienne pas une chose normale. »

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a pour sa part, et toujours lors de cette conversation téléphonique, a apprécié le soutien du plus haut parlementaire iranien avant d’indiquer : « La République islamique d'Iran a joué un rôle important dans l'aide sans réserve au Liban. La vérité c’est qu’un prédateur barbare, à savoir le régime sioniste, avait et a pour objectif de détruire, non seulement le Liban, mais toute la région et d’en dévorer les ressources et capacités. »

Il a ajouté : « Avec votre aide, nous avons réussi à arrêter ce prédateur barbare ».

Plus tôt, le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, avait réaffirmé son soutien indéfectible à la Syrie dans sa lutte contre le terrorisme, en particulier face à la résurgence des groupes takfiri.

Dans un message publié vendredi sur son compte X, il a souligné que les récentes activités de ces groupes terroristes s'inscrivent dans un plan illégitime orchestré et mené par les États-Unis et le régime sioniste.

Qalibaf a également appelé les pays voisins de la Syrie à faire preuve de vigilance et à ne pas se laisser piéger par les manœuvres malveillantes des terroristes.

Il a insisté sur l'importance d'une solidarité régionale face à une nouvelle conspiration visant à déstabiliser la Syrie.

En évoquant le passé, Qalibaf a rappelé que la République islamique d'Iran, en collaboration avec l'axe de la Résistance, a toujours été aux côtés du gouvernement syrien et de son peuple dans les moments difficiles.