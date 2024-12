Les employés du consulat général d'Iran à Alep sont en parfaite santé (Téhéran)

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmail Baqaï, a fermement condamné l'attaque de certains éléments terroristes armés contre le consulat général de la République islamique d'Iran à Alep samedi 30 novembre avant de souligner que la violation des conventions internationales n'est tolérable par personne et aucun groupe ni gouvernement.

.Il a qualifié d’« inacceptable » toute violation de la convention de Vienne sur les relations consulaires (1963), qui interdit de telles attaques contre les locaux et les représentants diplomatiques.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que la République islamique d'Iran poursuivra cette agression avec sérieux, tant sur le plan juridique qu'international.

En réponse à une question sur l’état de santé des employés du consulat général de la République islamique d'Iran à Alep, le diplomate a déclaré : « Le consul général et tous les membres du consulat général de la République islamique d'Iran à Alep sont en parfaite santé. »

Esmaïl Baqaï, a fermement condamné l’attaque menée par des groupes terroristes armés contre le consulat de la République islamique dans la ville d’Alep, au nord-ouest de la Syrie, soulignant que Téhéran engagerait des poursuites judiciaires contre cette attaque.

Dans un communiqué du samedi 30 novembre, le porte-parole de la diplomatie iranienne a fait ces remarques après que des éléments terroristes ont attaqué le consulat de la République islamique d’Iran à Alep au cours d’une offensive dans la région, suite à la résurgence du terrorisme takfiri en Syrie.

La Syrie est en proie à des agissements terroristes et daechistes soutenus par l’étranger depuis mars 2011.

Les États occidentaux et leurs alliés régionaux aident et armes toujours les groupes terroristes actifs dans le pays et basés dans certaines régions, à semer le chaos et la terreur à des fins intéressées et malveillantes.

Israël est le principal soutien des groupes terroristes qui s’opposent au gouvernement élu du président Bachar al-Assad depuis que le militantisme armé soutenu par l’étranger a éclaté en Syrie en mars 2011.

Les récentes attaques terroristes sur Alep au nord de la Syrie, et la résurgence des cellules dormante du terrorisme takfiri dans le pays, est intervenu juste après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu imploré par le régime d’Occupation sioniste dans sa guerre contre le Liban (le voisin de la Syrie), où le mouvement de la Résistance, Hezbollah, a opposé une résistance farouche aux troupes israéliennes qui tentaient d’occuper des poches du sud libanais sur le Front nord ouvert par le Hezbollah en guise du soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza et au Liban.