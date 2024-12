Le groupe régional eurasien salue et soutient les efforts déployés par l'Iran pour lutter contre le blanchiment d'argent

Après que les représentants de la République islamique d'Iran ont passé en revue les nombreuses mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en particulier au cours des deux dernières années, lors des réunions du groupe régional eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent (EAG), l'EAG a salué et soutenu les actions de l'Iran.

L'EAG a salué et soutenu les actions de l'Iran et s'est engagé à participer et à fournir une assistance technique pour retirer l'Iran de la liste des pays à haut risque du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).

Les principaux membres de l'EAG sont la Russie, la Biélorussie, l'Inde, la Chine, le Kirghizstan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et quelques membres observateurs, en particulier le Japon en tant que président du groupe anti-blanchiment de l'Asie-Pacifique (APG).

Cette déclaration, faite dans la déclaration et les approbations de la réunion finale du Groupe régional eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent (EAG) du vendredi 29 novembre 2024, à laquelle a participé le ministre adjoint de l'économie et secrétaire du Conseil suprême pour la prévention et la lutte contre les crimes de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de la République islamique d'Iran Hadi Khani , a été officiellement publiée aujourd'hui sur le site Web de l'EAG, confirmant clairement l'engagement des membres en ce qui concerne l'assistance technique à l'Iran en vue de son retrait de la liste des pays à haut risque.

Dans un paragraphe de cette déclaration, on peut lire ce qui suit : « La session principale a entendu les contributions des membres observateurs et les membres participants ont exprimé leur appréciation et leurs remerciements pour l'expertise fournie et leur espoir d'une coopération future».