Les forces terroristes takfiris ne réussiront pas et seront vaincues (ministre iranien des Affaires étrangères)

Abbas Araghchi a déclaré lors de la cérémonie de la journée nationale des forces navales qui s'est tenue sur l'île de Kish (sud) : En tant que diplomate, je m'appuie sur les forces militaires, populaires, culturelles et historiques de l'Iran, et j'espère que nous pourrons poursuivre le chemin des martyrs.

Il a poursuivi en disant : « La diplomatie est un moyen moins coûteux et plus efficace d'atteindre l'objectif ; elle s'appuie sur la force intérieure et ne peut gagner sans l'élément de la force nationale ».

Se référant à la situation enflammée dans la région, il a déclaré : « Nous sommes confrontés à de nouvelles conspirations dans la région, y compris des forces takfiri et les récents événements ont prouvé que ces forces terroristes agissent sous le commandement des Etats-Unis ».

Il a également évoqué la puissance militaire de l'Iran et a insisté sur ce point : Aujourd'hui, nous sommes prêts à 100 % sur le plan militaire, et nous avons tous remarqué que lorsque les menaces contre notre pays ont atteint leur paroxysme, les prouesses de nos forces armées ont déçu nos ennemis et les décevront encore à l'avenir.

Araghchi a déclaré que le grand peuple iranien a une histoire ancienne, ajoutant que nous sommes un grand peuple et que les ennemis de l'Iran doivent savoir qu'ils sont impuissants face à ce peuple.