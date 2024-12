Sources militaires syriennes : Nous avons expulsé les terroristes de certaines régions

Selon le rapport de l’IRNA ce dimanche premier décembre citant l'agence de presse officielle syrienne (SANA), une source militaire a déclaré que les forces de l'armée syrienne dans le nord de Hama ont renforcé leurs lignes de défense avec diverses armes durant la nuit dernière.

« Nos forces au nord de Hama ont affronté les terroristes et ne leur ont pas permis d'exercer une quelconque influence », précise la source.

Une bataille acharnée contre les terroristes est en cours dans la région et l’armée syrienne se prépare à une contre-attaque.

L'armée syrienne a annoncé samedi qu'une bataille acharnée est en cours contre les terroristes dans la ville d'Alep pour arrêter leur avancée, et que les forces armées syriennes se préparent à une contre-attaque en réorganisant et en complétant le processus d'apport de renforts et équipement militaire. Ils se préparent à expulser les terroristes soutenus par l’étranger dont et notamment Israël, de la ville.

Dans sa dernière déclaration sur les évolutions dans la ville d'Alep, au nord, suite aux attaques des cellules dormantes terroristes et des hommes armés infiltrés, l'armée syrienne a confirmé samedi le 30 novembre à midi : « Les groupuscules composés des milliers de terroristes étrangers et équipés par des armes lourdes et un grand nombre de drones, ont mené une attaque à grande échelle dans le nord syrien. »

L'armée syrienne a déclaré dans son communiqué : « Le grand nombre de terroristes et les multiples fronts du conflit ont amené nos forces armées à se réorganiser. Le but de la réorganisation des forces est de soutenir les lignes de défense pour contrer et contenir les attaques terroristes et protéger la vie des civils et des soldats. »

Dans une autre partie de la déclaration, on peut lire : « Grâce au flux continu de terroristes venant des frontières nord et à l'expansion du soutien militaire, logistique et technique qui leur est apporté, ces terroristes ont pu pénétrer dans une grande partie des quartiers d'Alep. En raison pourtant de l’intervention et des frappes fortes et concentrées de l'armée syrienne, les groupes terroristes n'ont pas pu renforcer leurs positions à Alep. Nous continuons à viser les éléments armés en attendant l’entier acheminent des troupes et du matériel militaire afin de les déployer sur divers axes de combat et de préparer une contre-attaque. »

« Les mesures que nous avons adoptées sont temporaires et nous utiliserons tous les moyens pour garantir la sécurité et la vie de la population d'Alep. »

Des groupes terroristes armés actifs dans le nord de la Syrie ont attaqué vendredi la ville septentrionale d’Alep depuis l'axe Est.

Cette opération militaire terroriste contre les positions de l'armée syrienne a violé l'accord de cessez-le-feu conclu en 2020 car cette zone est incluse dans l'accord de « désescalade » signé avec la garantie de la Turquie dans la ville d'Astana, qui comprend des zones à Idlib, la périphérie d'Alep et certaines parties de Hama et de Lattaquié. également.

Le commandement général de l'armée et des forces militaires syriennes a annoncé toujours dans son dernier communiqué que les groupes terroristes continuent de diffuser de fausses information à travers leurs médias et dans le cadre d'une guerre médiatique coordonnée et organisée, ils cherchent à semer la panique et briser le moral de la nation syrienne et l'héroïque armée du pays.