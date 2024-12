Attaque des terroristes en Syrie : l'ambassadeur d'Iran dévoile le rôle de certains Etats européens dans le soutien aux groupes terroristes

Hossein Akbari, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Syrie, faisant référence aux récents faits à Idlib, a souligné que les terroristes avaient planifié leurs attaques depuis longtemps en utilisant des équipements modernes, des drones et des tirs d'artillerie.

Le haut diplomate iranien a déclaré : « Même dans le domaine des opérations psychologiques et médiatiques, ils ont eu des conceptions qui sont en quelque sorte plus avancées que leurs forces militaires et ils se sont livrés à une vaste propagande. »

Il a souligné le rôle des pays européens dans ces développements et a déclaré : « Les liens de ces groupes avec les pays européens sont clairement évidents et ces pays soutiennent, alimentent et guident clairement les terroristes. »



Les médias français, par exemple, utilisent l'expression "Groupe armés" ou "des force rebelles" ou des "opposants" au lieu de pratiquer le mot "Groupes terroristes" pour indiquer ces éléments explicitement liés au "Terrorisme" et aux idées takfiris extrémistes.