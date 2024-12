Araghchi se rend à Damas : l'Iran soutient la Syrie contre les terroristes

Le chef de la diplomatie iranienne a poursuivi : Nous ne faisons aucune différence entre le régime sioniste et les terroristes takfiris, et nous pensons que l'ennemi tente de mettre en œuvre ses objectifs de déstabilisation de la région à travers ces groupes terroristes après l'échec du régime sioniste au Liban et a Gaza.

Araghchi a ajouté : L'armée syrienne va une fois de plus vaincre ces groupes terroristes comme par le passé.

Le ministre iranien des Affaires étrangères se rend aujourd’hui à Damas afin de transmettre le message de soutien de Téhéran pour le gouvernement Bachar al-Assad.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, effectuera également une visite en Turquie le 2 décembre 2024