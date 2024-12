Le président iranien appelle à la coopération des pays musulmans pour aider la Syrie à vaincre les groupes terroristes

Le président Pezeshkian a tenu ces déclarations ce samedi soir lors d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia’ Al Sudani.

Les deux hommes ont discuté des derniers développements dans la région de l’Asie occidentale, notamment en Syrie où les forces gouvernementales combattent des groupes terroristes qui ont lancé une attaque dans le nord du pays mercredi.

Le président Pezeshkian a déclaré que la protection de l’intégrité territoriale des pays de la région, y compris la Syrie, fait partie de la stratégie de l’Iran concernant la région.

L’Iran est prêt à coopérer pour faire face aux activités terroristes en cours en Syrie dans le but de protéger la sécurité régionale, a réaffirmé M.Pezeshkian, avant de souligner la nécessité d’intégration et de cohésion entre les pays musulmans pour aider la Syrie à vaincre les terroristes.

Il a déclaré que les derniers développements en Syrie ont suscité de graves inquiétudes quant à la sécurité régionale à un moment où la région voulait se diriger vers un calme relatif après le cessez-le-feu au Liban, et que tous les regards avaient été tournés vers Gaza.

« De tels incidents font partie des complots vicieux du régime sioniste pour propager l’insécurité, les conflits et les tensions dans les pays musulmans », a averti le président Pezeshkian, appelant à des efforts conjoints des nations islamiques pour empêcher la propagation de telles activités terroristes.

Pour sa part, le Premier ministre irakien a déclaré que les dernières activités terroristes en Syrie sont une tentative du régime israélien de porter atteinte à la sécurité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie.

« Ces incidents ont doublé la nécessité des efforts diplomatiques de la communauté internationale et des pays de la région pour empêcher la propagation et l’infiltration des terroristes ; sinon, la paix et la sécurité mondiales seront confrontées à de graves dangers », a prévenu M.Al Sudani.

Il a également réitéré sur la volonté de l’Irak d’aider à affronter les groupes terroristes, affirmant que Bagdad est engagé dans des efforts constants avec les dirigeants régionaux pour créer un terrain d’entente pour affronter le terrorisme.

« Nous pensons que tous les pays de la région, afin de prévenir la propagation du terrorisme, doivent faire des efforts sur le même front pour rétablir la stabilité et la sécurité en Syrie », a ponctué le Premier ministre irakien à l’adresse de son interlocuteur, le président Pezeshkian.