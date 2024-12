Syrie : le président Assad reçoit le ministre iranien des A.E. et dit « déterminé » son pays à éradiquer le terrorisme

Le président Assad a reçu le plus haut diplomate iranien, ce dimanche soir premier décembre, à Damas, peu après l’arrivée d’Abbas Araghchi dans la capitale syrienne, première étape d’une tournée régionale qui le conduira dans plusieurs pays.

Le président Assad a réaffirmé lors de la rencontre la détermination de son pays à lutter avec force et détermination contre les organisations terroristes sur tout le territoire syrien.

« Le peuple syrien a réussi ces dernières années à affronter toutes les formes de terrorisme et aujourd’hui, il est plus déterminé que jamais à les éradiquer », a-t-il insisté.

Bachar Assad a réitéré sur le fait que l’éradication des groupes terroristes actifs en Syrie et soutenus par l’étranger, contribuera à protéger la stabilité et la sécurité de tous les pays de la région.

Le chef de la diplomatie iranienne a pour sa part émis l’espoir de voir la Syrie neutraliser les groupes terroristes et ses soutiens, affirmant que le pays arabe avait su surmonter ces dernières années des problèmes beaucoup plus difficiles que les incidents actuels.

Abbas Araghchi a également transmis à cette occasion un message au nom de hautes autorités iraniennes, pour réitérer le soutien ferme de la République islamique à la Syrie dans sa lutte contre le terrorisme.

A l’issue de sa rencontre avec Bachar al-Assad, le ministre iranien des Affaires étrangères a salué le président syrien pour son courage et sa résistance.

S'adressant aux journalistes, Araghchi a déclaré que le président syrien sait toujours faire preuve du courage et de résilience, tout comme par le passé, et que c’était grâce à cet esprit et à cette volonté que son gouvernement avait réussi à vaincre les groupes terroristes.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également qualifié de « bonne » et d’ « importante » sa rencontre avec Assad. Des entretiens « amicaux et francs », selon ses mots.