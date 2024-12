Le Koweït salue les positions « positives » de l'Iran à l'égard du Conseil de Coopération du Golfe Persique

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture de la 45e session de la réunion du CCGP au Koweït dimanche, premier décembre, Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a évoqué les développements régionaux, notamment l'agression du régime sioniste, comme l'a rapporté l'agence de presse koweïtienne (KUNA).

Il a évoqué les positions « positives et constructives » de la République islamique d'Iran à l'égard du Conseil de coopération du Golfe Persique, exprimant l'espoir que ces positions influenceront les cas de différend entre la République islamique d'Iran et tous les États membres du Conseil, et élargiront le champ de coopération dans le cadre de la Charte des Nations Unies, des traités de droit international, des principes de bon voisinage et du respect de la souveraineté des pays sans s'ingérer dans leurs affaires intérieures.

L'émir du Koweït a également condamné l'agression du régime sioniste contre le Liban, la Syrie et l'Iran, appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et demandant l'entrée rapide de l'aide humanitaire dans la région.

De même, il a exhorté la communauté internationale à exercer des pressions pour mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité sur Gaza et avant de dénoncer l'agression du régime d’Occupation israélien contre les Palestiniens.

La 45e session du Conseil de coopération du Golfe persique (CCGP) se déroule actuellement au Koweït, en présence des chefs des États membres.

Les participants au rendez-vous, discuteront de questions stratégiques, dont et notamment la sécurité régionale, le renforcement des relations et échanges économiques dans le Golfe persique et les stratégies pour relever les défis régionaux et mondiaux.