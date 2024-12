Assad réitère son engagement à lutter contre le terrorisme lors de son entretien avec Araghchi

Lors de sa rencontre avec le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, M. al-Assad a souligné que la lutte contre le terrorisme, le démantèlement de ses infrastructures et la suppression de ses ressources servaient non seulement la Syrie, mais aussi la stabilité de l'ensemble de la région.

Le président syrien a souligné que le peuple syrien a pu, au cours des dernières années, faire face au terrorisme sous toutes ses formes et qu'il est aujourd'hui plus déterminé que jamais à l'éradiquer. Il a insisté sur l'importance de soutenir les alliés et les amis dans la lutte contre les attaques terroristes soutenues par l'étranger et dans la mise en échec de leurs plans.

Pour sa part, le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réaffirmé la volonté de Téhéran d'apporter un soutien global au gouvernement, à l'armée et au peuple syriens dans leur lutte contre le terrorisme.

Araghchi a souligné l'engagement indéfectible de l'Iran à soutenir la Syrie contre l'agression israélienne et les groupes terroristes, décrivant cette approche stratégique comme essentielle pour assurer la stabilité de la Syrie et la sécurité régionale.