Les attaques terroristes en Syrie sont liées à la défaite du régime sioniste au Liban (l’ambassadeur d’Iran)

L'ambassadeur d'Iran en Syrie, Hossein Akbari a déclaré : Cette question est liée à la déclaration de la trêve au Sud-Liban, qui, de l'aveu de tous, a été un échec pour le régime sioniste et une victoire pour le Hezbollah dans une certaine mesure, et, parallèlement, les terroristes ont mené leurs opérations en Syrie, et elle n'a été que de quelques heures.

« L'équipement de pointe des militants indique l'existence de liens et d'un soutien de la part de pays européens et d'autres pays », a-t-il déclaré, ajoutant que l'objectif était de se venger de la Syrie pour son soutien à l'axe de la résistance et au Hezbollah.

Les États-Unis cherchent à exercer une pression sécuritaire sur le gouvernement syrien dans les provinces du sud également, a-t-il ajouté.