"La présence américaine en Syrie est à l'origine de la résurgence du terrorisme"

Le ministère iranien des Affaires étrangères affirme que la présence militaire américaine en Syrie est la principale raison de la persistance du terrorisme dans ce pays, décrivant le régime israélien comme le principal bénéficiaire de l'insécurité régionale.

« La présence militaire américaine en Syrie constitue une violation des principes et des lois claires de ce pays, et la poursuite de la présence des terroristes dans le pays est due à la présence des États-Unis dans le pays », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrabgères, Esmaïl Baghaei, lors d'une conférence de presse lundi.

Il a évoqué les tentatives soutenues par l'étranger visant à permettre la résurgence du terrorisme en Syrie, affirmant que le groupe terroriste takfiri Daech n'avait jamais constitué une menace pour les États-Unis et leurs intérêts.

« Si l’objectif de la présence militaire américaine en Syrie est de combattre [le groupe terroriste takfiriste] Daech, que fait [encore] le groupe là-bas ? », s'est-il interrogé.

Les Américains et leurs nombreux alliés ont envahi le pays arabe, en plus de s’être déployés en Irak voisin dans le cadre d’une coalition en 2014 sous prétexte de déraciner le groupe terroriste Daech.

La coalition américaine maintient cependant sa présence dans les pays, même si Damas, Bagdad et leurs alliés ont vaincu le groupe en 2017, le réduisant à des résidus et à des cellules dormantes.

" Daech n’a jamais été une menace pour les Etats-Unis "

«Pourquoi alors, les États-Unis n’ont-ils pas empêché les attaques de Hayat Tahrir al-Cham (HTC), un autre groupe terroriste takfiriste en quête de résurgence en Syrie», a poursuivi Baghaï.

Il a ensuite décrit le régime israélien comme le principal parti tirant profit de l’insécurité en Syrie et dans le reste de la région de l’Asie de l'Ouest.

Au cours des 14 derniers mois, le régime a intensifié ses attaques contre la Syrie dans le but de saper les défenses du pays, a-t-il déclaré, ajoutant que la guerre génocidaire israélienne dans la bande de Gaza et ses attaques meurtrières intensifiées contre le Liban depuis plus d’un an ont également permis aux groupes terroristes de refaire surface dans les différentes régions de la Syrie.