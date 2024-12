« La souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie constituent la pierre angulaire de la stratégie régionale de l'Iran»

Le président iranien a assuré que Téhéran était prêt à renforcer sa coopération avec la Syrie pour surmonter la crise actuelle dans ce pays suite à la résurgence du terrorisme.

Lors d'une conversation téléphonique lundi avec son homologue syrien, Bachar Assad lundi, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que l'Iran surveillait de près l'évolution de la situation en Syrie.

Il a déclaré que ses consultations avec les chefs des États de la région et les démarches diplomatiques du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi visent à renforcer la convergence et la coordination dans la lutte contre le terrorisme.

« Grâce à la coopération et à l'interaction avec les pays musulmans, nous neutraliserons certainement les tentatives des sionistes visant à perturber l’unité entre les musulmans et à propager le terrorisme et l’insécurité dans la région », a déclaré Pezeshkian.

«La souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la Syrie », a réaffirmé Pezeshkian, constituent la pierre angulaire de la stratégie régionale de l'Iran.

« Nous sommes convaincus que la Syrie surmontera à nouveau les complots sionistes. L’Iran soutient le gouvernement et le peuple syriens dans cette voie », a-t-il promis.

L’Iran a été le premier pays à aider la Syrie après le déclenchement des violences soutenues par l’étranger en 2011.

En 2017, les forces syriennes, soutenues par l’Iran et la Russie, ont remporté une victoire sur le groupe terroriste takfiri Daech.

Cependant, les régions du nord du pays restent sous le contrôle des terroristes et des forces d'occupation étrangères.

Le 27 novembre, des groupes terroristes, dirigés par Hayat Tahrir al-Chams (HTC), ont lancé leur plus grande attaque en Syrie depuis des années, prenant le contrôle de certaines parties d'Alep et avançant vers le sud sur la ville de Hama.

Lundi, la télévision d'État syrienne a déclaré qu'environ 320 terroristes avaient été tués par les forces gouvernementales près des villes d'Alep, Idlib et Hama.