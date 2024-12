Iran : la Troïka européenne devrait immédiatement mettre fin aux actions violant le JCPOA et la résolution 2231

New York - IRNA - L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a qualifié les accusations sans fondement du club France- Allemagne-Angleterre et a demandé à la Troïka européenne de mettre immédiatement fin aux actions qui violent le JCPOA et la résolution 2231.

L'ambassadeur et représentant permanent de la République Islamique d'Iran auprès des Nations Unies agit contre les actions d'ingérences anti-Iran des représentants permanents de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre (E3) auprès du Conseil de Sécurité et du Secrétaire Général des Nations Unies. Le haut diplomate iranien adresse une lettre à la présidence du CSNU ainsi qu'au secrétaire général des Nations Unies qualifiant les accusations sans fondement et politiquement motivées de ces trois pays d'Europe. Iravani a demandé à la Troïka européenne de mettre immédiatement fin aux actions qui violent le JCPOA et la résolution 2231 et de remplir ses engagements. Dans cette lettre, il est indiqué que la troïka a violé ses obligations en imposant de nouvelles sanctions, notamment contre les compagnies aériennes de la République islamique d'Iran.