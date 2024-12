Les pays qui soutiennent les terroristes en Syrie doivent être condamnés (Pezeshkian)

Dans une interview télévisée lundi soir, le président Pezeshkian a déclaré : « Nous avons consulté les présidents chinois et russe pour accroître la coopération économique. Les experts de ces pays sont attendus à Téhéran pour finaliser des accords dans les domaines du pétrole, du gaz, des infrastructures routières et de l'électricité. Nous avons déjà des accords avec des pays comme l'Inde et l'Irak, et nous cherchons à intensifier les interactions économiques avec nos voisins et la région.»

Pezeshkian a annoncé qu’il allait bientôt avoir une réunion avec le président russe.

Dans une autre partie de l'interview, il a évoqué les sanctions hostiles des Européens : « Les Européens ont suivi l'exemple des États-Unis en sanctionnant notre transport maritime et aérien. Malgré cette situation, nous essayons de prouver que nous ne cherchons pas la guerre et que nous aspirons à la paix.»

En réponse à une question sur la situation en Syrie, le président a également déclaré : Les actions des terroristes en Syrie sont contraires aux résolutions du Conseil de sécurité. Damas devrait porter plainte auprès du Conseil de sécurité, et les pays qui soutiennent les terroristes devraient être fermement condamnés.

Une réunion avec les pays influents est prévue pour résoudre le problème en Syrie. J'aurai prochainement une rencontre avec le président russe pour discuter des développements en Syrie, a ajouté le président.

Il a poursuivi en disant : Il a été décidé de mener des négociations diplomatiques. Aujourd'hui, notre ministre des Affaires étrangères était en Turquie pour des entretiens. Les dirigeants et responsables de la Russie, de l'Iran, de la Turquie et de la Syrie se parlent et se rencontrent dans le cadre du processus d'Astana. Ils vont se réunir à nouveau pour discuter des engagements pris.

Nous sommes frères avec nos voisins. Les ennemis cherchent à exploiter nos différences. Nous devons être très vigilants pour éviter tout conflit avec nos voisins. Le point central de ma conversation d'aujourd'hui avec les dirigeants des pays voisins était que nous ne devrions pas permettre aux terroristes de déclencher à nouveau la guerre et le carnage dans la région, a souligné le président iranien.