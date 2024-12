Les conflits en Syrie entraînent des retombées terroristes pour l'ensemble du voisinage (Araghchi)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a noté mardi sur X qu’il a eu des entretiens importants avec le président Assad et une discussion franche et constructive avec le ministre des Affaires étrangères, M. Fidan.

Il a ajouté que son voyage de Damas à Ankara était l'un des rares vols directs.

Tout le monde est d'accord : PERSONNE ne profite d'une nouvelle guerre en Syrie. Le conflit entraîne des retombées terroristes garanties à 100 % dans tout le voisinage, lit-on sur le message d’Araghchi posté sur son compte officielle X.

Comme toujours, l'Iran est aux côtés du peuple, du gouvernement et de l'armée syriens dans leur lutte contre le terrorisme et est prêt à aider et à soutenir la désescalade régionale par le dialogue et la diplomatie, a réitéré le chef de la diplomatie iranienne.