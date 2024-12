Araghchi a mis l'accent sur l'élargissement de la coopération économique des pays membres de l'ECO

Seyyed Abbas Araghchi a déclaré mardi, lors de la 28ème réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ECO à Machhad A : «au cours de la dernière année, la République islamique d'Iran a assuré la présidence tournante de l'ECO et a sérieusement concentré son attention sur la promotion des objectifs importants de cette grande organisation régionale, en vue de développer l'harmonie et l'excellence des peuples de la région et de l'ECO.»

Il a ajouté : Cette réunion est l'occasion d'échanger sur les derniers développements de l'organisation avec nos homologues des pays membres et le Secrétaire Général de l'ECO.

En plus de ses attractions naturelles, lq province de Khorasan-e-Razavi possède de nombreuses capacités économiques, commerciales, touristiques et agricoles, tant au niveau national que régional. On espère que les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ECO pourront découvrir certaines de ces capacités lors de leur séjour à Machhad. La proximité avec le Turkménistan et l'Afghanistan, ainsi que le rôle clé de la province dans la connexion des pays enclavés d'Asie centrale aux eaux libres du sud de l'Iran, ajoutent à l'importance du Khorasan-e-Razavi, a expliqué Araghchi.

Ce sommet est l'occasion de discuter des développements régionaux et mondiaux. Depuis plus d'un an, dans la région et dans le monde, nous sommes témoins des crimes effrénés et brutaux du régime sioniste contre la population de Gaza et du Liban, et ces derniers jours, après le cessez-le-feu au Liban, nous avons également constaté que les mouvements des groupes takfiri sont soutenus par les États-Unis et le régime sioniste, ce qui nécessite la vigilance des pays de la région et une réponse mondiale efficace et immédiate, a conclu le chef de la diplomatie iranienne.