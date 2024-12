Le ministère palestinien de la Santé de Gaza estime à 44 502 le nombre de morts dans la guerre d'Israël

Les frappes aériennes et les tirs d’artillerie israéliens ont provoqué des destructions et des pertes en vies humaines à grande échelle dans toute la bande de Gaza, les attaques ciblant des zones résidentielles et des abris civils.

Le nombre de Palestiniens tués depuis le début de la guerre israélienne sur la bande de Gaza s'élève à 44.502, en plus de 105.454 blessés depuis le 7 octobre 2023, a annoncé dimanche le ministère de la Santé de Gaza.

Dans son rapport quotidien sur le 424e jour du génocide, le ministère a noté que les forces d'occupation israéliennes ont commis deux massacres contre des civils dans la bande de Gaza en 24 heures, tuant 36 personnes et en blessant 96 autres qui ont été transportées vers les hôpitaux.

Plusieurs Palestiniens ont été tués et blessés ce mardi matin dans des frappes aériennes israéliennes dans différentes zones de la bande de Gaza.

Au cours des 424 derniers jours, l'armée israélienne a tué en moyenne 105 Palestiniens vivant à Gaza chaque jour, et la plupart de ces victimes ne sont que des femmes et des enfants.

Près de 70 % des décès dans la guerre de Gaza, vérifiés par les Nations unies, étaient des femmes et des enfants, a déclaré le Bureau des droits de l'homme de l'ONU.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné le nombre élevé de civils tués dans la guerre à Gaza, affirmant que son analyse montre que près de 70 % des victimes vérifiées sur une période de six mois étaient des femmes et des enfants.

Selon les résultats de l'enquête, 44 % des victimes identifiées étaient des enfants et 26 % des femmes. Les tranches d'âge les plus représentées parmi les victimes étaient celles des enfants de 5 à 9 ans.