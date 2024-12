Les responsables militaires iranien, russe et irakien insistent sur le soutien à l'armée syrienne face aux terroristes

Téhéran-IRNA- Lors d'un entretien téléphonique mardi avec le ministre russe de la Défense et ses homologues irakien et syrien, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri a souligné que la coïncidence de l'attaque des terroristes takfiristes en Syrie avec le cessez-le-feu au Liban était un projet américano-israélien ayant pour but d'affaiblir la Syrie, ses alliés et l’Axe de la Résistance.

Mardi, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri a mené des entretiens téléphoniques séparés avec le ministre russe de la Défense Andreï Belousov et ses homologues irakien et syrien, respectivement, le général Abdel Emir Yarallah et le général Abdul Karim Mahmoud Ibrahim. Lors de ces conversations téléphoniques ils ont mené des échanges de vue sur des attaques des terroristes takfiristes contre certaines régions syriennes et discuté des récentes évolutions qui traversent la Syrie.

Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a souligné que l'attaque des groupes terroristes takfiristes contre la Syrie était la première étape d'un scénario dangereux visant la région.

"La coïncidence de cette attaque avec le cessez-le-feu fragile mis en vigueur entre le régime sioniste et le Liban traduit une conspiration américano-israélienne coordonnée visant à affaiblir la Syrie, ses alliés et l’Axe de la Résistance", a-t-il dénoncé.

Ils ont convenu de soutenir le gouvernement légitime syrien et décidé de prendre les mesures nécessaires pour aider l'armée syrienne.

Le général de division Bagheri et les hauts gradés des armées russe, irakienne et syrienne ont exhorté les pays voisins de la Syrie à prendre les mesures nécessaires pour empêcher le soutien aux terroristes takfiristes.