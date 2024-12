Le ministre iranien des AE : l'Iran n'a actuellement aucun plan de négociations avec les États-Unis

Lors d'une interview accordée mardi à Al-Araby Al-Jadeed, basé à Londres, Araghchi a abordé plusieurs sujets, notamment la situation en Syrie, la guerre de Gaza, les négociations nucléaires de l'Iran avec l'Europe et le dialogue avec les États-Unis.

Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré qu'il prévoyait de se rendre en Russie pour discuter des évolutions en Syrie, soulignant que l'Iran se préparait fermement à contribuer à calmer la situation en Syrie et créer une opportunité pour une initiative qui pourrait conduire à une solution permanente.

"La République islamique d'Iran cherche constamment à consulter et à dialoguer avec la Turquie sur leurs différends", a-t-il assuré, ajoutant que l'expansion des activités des groupes terroristes en Syrie pourraient constituer une plus grande menace pour les pays voisins de la Syrie, tels que l'Irak, la Jordanie et la Turquie, que pour l'Iran.

En allusion à la relance des relations entre la Syrie et la Turquie, Araghchi a indiqué que l'appel du gouvernement syrien au retrait des troupes turques de son territoire est une condition préalable logique à une rencontre entre le président syrien Bachar al-Assad et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Il a également souligné que si le gouvernement syrien appelait l'Iran à envoyer des troupes en Syrie, Téhéran examinerait cette affaire.

Il a précisé que l'Iran ne dirige pas les groupes de résistance dans les pays arabes et n'a pas de liens organisationnels avec eux ; cependant, il soutient leur cause et leur fournit une assistance si nécessaire.

Plus loin dans ses propos, le premier diplomate iranien a évoqué les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, soulignant que leurs liens s'élargissent à un bon niveau et sont indépendants de la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis.

Araghchi a également évoqué les négociations sur le nucléaire iranien, exprimant qu'il existe de nombreuses raisons d'être pessimiste quant aux discussions avec l'Europe sur le dossier nucléaire.

Araghchi a également souligné que Téhéran n'a actuellement aucune intention d'engager des pourparlers avec Washington, car il n'y a aucune base pour un tel dialogue. Il a indiqué que l'Iran attend de voir les politiques que le nouveau gouvernement américain mettra en œuvre avant de déterminer sa propre politique.